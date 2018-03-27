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НАТО высылает российских представителей из-за "дела Скрипаля"

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18:4827.03.2018
(обновлено: 22:05 27.03.2018)
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© AFP 2018 / John Thys Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. НАТО во вторник, после скоординированной реакции в понедельник 16 стран ЕС по высылке дипломатов РФ, ответила на инцидент в Солсбери, в причастности к которому обвинили лишь на основании оценок Лондона российскую сторону, отзывом аккредитации у семи сотрудников постпредства РФ при альянсе и отказом предоставить ее еще трем. Таким образом, число сотрудников миссии сокращается с 30 до 20.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архив
© AP Photo / Virginia Mayo
Столтенберг рассказал, какой будет политика НАТО в отношении России
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Свои "пять копеек"

О том, что НАТО объявит о собственных мерах в рамках реагирования на "дело Скрипаля", стало известно еще в первой половине дня. Для их объявления был срочно созван брифинг для журналистов.

Столтенберг напомнил ранее уже зафиксированную в согласованных документах позицию западных стран о том, что "нападение в Солсбери было первым применением нервно-паралитического вещества на территории НАТО". В середине марта страны НАТО заявили о своей глубокой обеспокоенности и осуждении этого инцидента, в котором они увидели нарушение международных норм со стороны РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архив
© AP Photo / Virginia Mayo
В НАТО готовятся к заседанию Совета Россия — НАТО
"С тех пор между странами НАТО, в том числе здесь, в Брюсселе, и в столицах, проводились интенсивные консультации. Эти консультации привели к тому, что свыше 25 союзников и партнеров по НАТО выслали более 140 российских представителей", — заявил Столтенберг.

По его оценке, "это широкая, решительная и скоординированная международная реакция", в рамках которой НАТО была едина в принятии своих мер. После этого генсек НАТО сообщил, что принял во вторник решение отозвать аккредитацию у семи сотрудников российского представительства при НАТО, а также отклонить ожидающую рассмотрения просьбу об аккредитации еще трех человек.

"Североатлантический совет сократил максимальный размер российской миссии в НАТО на десять человек, в соответствии с моим решением. Это позволит снизить максимальный размер до 20", — пояснил он свое решение.

НАТО не меняет политику

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Pool/Virginia Mayo
НАТО на треть сократит число сотрудников российского постпредства
По словам Столтенберга, "это дает четкий сигнал России о том, что существуют издержки и последствия для ее неприемлемой и опасной модели поведения" и "это следует за отсутствием конструктивного ответа России на то, что произошло в Солсбери".

"Наши действия отражают серьезные озабоченности по поводу безопасности, выраженные всеми союзниками, и являются частью скоординированных международных усилий по реагированию на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим юридическим обязательствам", — сказал в своем заявлении генсек НАТО.

При этом он отметил, что данное решение не меняет политику НАТО в отношении России. "НАТО по-прежнему привержена двойному подходу сильной обороны и открытости к диалогу, в том числе путем подготовки следующего заседания Совета Россия-НАТО", — сказал он.

Столтенберг также считает, что остающихся 20 сотрудников в постпредстве РФ при НАТО достаточно для поддержания диалога РФ и альянса.

Ответ России не заставит ждать

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО
Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "ответ будет обязательно". "Мы его продумаем и дадим обязательно", — добавил источник в МИД.

Он пояснил, что российская сторона в последнее время слышала "сигналы в заявлениях Столтенберга о желании наладить диалог с Россией по тем вопросам, которые являются безотлагательными". "Довольно высока в настоящее время напряженность, в том числе в Европе, вследствие исполнения натовских решений по военным усилениям вблизи наших границ. Конечно, это нуждается в разрядке", — добавил источник.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО

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