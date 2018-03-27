Столтенберг рассказал, какой будет политика НАТО в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о сокращении числа сотрудников российского представительства при организации на 10 человек в ответ на инцидент в Солсбери не меняет политику альянса в отношении России.

"НАТО по-прежнему привержена своему двойному подходу сильной обороны и открытости к диалогу", — заявил он.

Генсек также отметил, что Брюссель готовится провести очередное заседание совета Россия — НАТО, на котором планирует продолжить "содержательный диалог" с Москвой.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.