Востоковед назвал способ решения кризиса в Йемене

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Федерализация может стать решением кризиса в Йемене, сказал РИА Новости научный руководитель Института Востоковедения РАН академик Виталий Наумкин.

По его словам, Россия в йеменском кризисе занимает "равноудаленную или равноприближенную" позицию.

"Россия сохраняет отношения со всеми конфликтующими сторонами, у России были и есть контакты со всеми разными группами, со всеми, кто внутри страны борется друг с другом, и с различными силами, которые замешаны в йеменском конфликте: и с силами коалиции, и с теми, кого коалиция обвиняет в том, что они вмешиваются во внутреннюю ситуацию", — сказал Наумкин.

По его словам, с одной стороны находится Саудовская Аравия и ее союзники, с другой — Иран. Но своя позиция по йеменскому конфликту есть и у Катара, Турции, Омана, Кувейта, ОАЭ, и у всех стран позиции разные.

"Очень сложный узел противоречий: и внутри страны, и в регионе нет единой позиции. Россия сегодня поддерживает отношения со всеми, не вмешивается прямо в конфликт. Наша страна, прежде всего, участвует в тех мерах, которые предпринимаются в рамках ООН, резолюций Совбеза", — подчеркнул Наумкин.

При этом востоковед напомнил, что посреднические усилия какое-то время предпринимались Кувейтом, потом Оманом. "По имеющимся сведениям, в Омане проходят закрытые контакты между хуситами и правительством. Если учитывать нейтральную роль Омана, который не участвует в ведомой Саудовской Аравией коалиции, у Омана есть интересные возможности, может быть что-то получится", — отметил он.

"Но пока региональные державы между собой не договорятся, очень трудно помирить Йемен. И, видимо, путь к урегулированию будет лежать через федерализацию йеменской государственности, чтобы там было федеральное государство, децентрализованное с широкими правами регионов. А каким будет эта децентрализация, каким быть йеменскому государству — решат переговоры", — подчеркнул Наумкин.

С другой стороны, по его словам, сегодня некоторые регионы Йемена находятся под сильным влиянием внешних сил: "где-то активно действуют эмираты, где-то — Саудовская Аравия, а где-то — другие державы". При этом, Наумкин отметил, что Йемен зависит от внешней помощи, потому что гуманитарная ситуация там тяжелее, чем, например, в Сирии.

"Около миллиона жителей больны холерой, девять миллионов людей живут впроголодь, им нужны продукты питания, не работают базовые службы, медицинское обслуживание, кризис с водой. Ужасная ситуация. Как она будет преодолена – это очень серьезный вопрос. Мне кажется, что мировое сообщество не уделяет Йемену достаточное внимание и все заняты другими делами, выяснением отношений между мировыми державами", — посетовал востоковед.

"Нужно сотрудничество с государствами региона. Пока не договорятся между собой державы региона, ничего Россия не сделает", — заключил Наумкин.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.