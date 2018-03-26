Луценко рассказал, когда закончится следствие по делу Савченко

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов в центре Киева, может быть передано в суд для рассмотрения по существу через два-три месяца, заявил в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.

"В самые короткие сроки должно быть завершено следствие. Следователи говорят о готовности в два-три месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление (Савченко и ее адвокатам — ред.), а потом и начать соответствующий судебный процесс", — сказал Луценко в эфире украинской программы "Свобода слова".

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.