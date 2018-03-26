Генпрокуратура Украины проверяет причастность Медведчука к делу Савченко

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука к уголовным делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов, заявил в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что украинская контрразведка должна проверить возможную причастность Медведчука к уголовным делам Савченко и Рубана.

"Вторая часть, более серьезная, это возможное причастие самого господина Медведчука к деятельности Рубана и Савченко, и мы изучаем их контакты. Большего в эфир я сказать не могу", — сказал Луценко в эфире украинской программы "Свобода слова".

Генпрокурор отметил, что у прокуратуры "есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды".

При этом он уточнил, что Служба безопасности Украины и украинская военная прокуратура проводили спецоперацию в отношении Рубана и Савченко со средины прошлого года.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".