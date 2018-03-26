Швейцарский пилот хочет побить рекорд высоты полета в российском скафандре

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Швейцарский пилот Рафаэль Домжан планирует побить рекорд высоты полета для нереактивных самолетов, поднявшись в стратосферу на высоту 25 тысяч метров на воздушном судне SolarStratos, в этом ему должен будет помочь специальный скафандр, разработанный российским производителем космических систем жизнеобеспечения НПП "Звезда".

Дата полета еще не определена. Предварительно он планируется на 2020 год. Во вторник, 27 марта на базе российского НПП должны пройти шестичасовые испытания стратосферного скафандра с полной имитацией полета на высоту 25 тысяч метров (выше практического потолка истребителя-перехватчика МиГ-25).

В случае успеха Домжан не просто станет первым человеком, достигшим стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, он также установит новый мировой рекорд высоты полета на винтовом самолете.

Полет должен будет занять около шести часов — 2,5 часа на набор высоты, порядка 15 минут на максимальной высоте и три часа снижения. Пройти все этапы быстрее просто не позволит конструкция самолета.

Экстремальные условия

Как рассказал гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, на высоте более пяти-шести километров условия окружающей среды становятся небезопасными для человека, а смертельная зона начинается с восьми километров. Обычный человек может выдержать в них порядка десяти минут, а на 16 километрах — несколько секунд. Дальше у него закончится кислород для дыхания. Выше 19 километров температура может опуститься ниже —70 градусов, но давление будет настолько низким, что температуры тела будет достаточно, чтобы заставить кипеть воду в организме.

"Все эти необычные условия должен выдержать не только самолет, их должен выдержать сам человек", — добавил Поздняков.

По словам Позднякова, костюм "солнечного пилота" сделал на базе спасательного скафандра "Сокол" для космонавтов, который используется на опасных участках полетах, когда возможна разгерметизация корабля.

Разница будет заключаться в специальной системе жизнеобеспечения. Она будет более близка к той, которую используют в скафандрах для выходов в космос. Скафандр для пилота SolarStratos получит кислородную систему, аппаратуру поглощения углекислого газа и др. "В скафандре будет чистый кислород", — сказал Поздняков. Кроме того, перед полетом планируется отработать эргономику скафандра — он не должен мешать пилоту управлять самолетом.

Теплоизолирующий слой будет защищать пилота от внешних воздействий — холодной среды и солнечных лучей, а тепло внутри скафандра будет поддерживаться за счет тела самого пилота. "Человек в скафандре находится в своеобразном термосе", — добавил Поздняков.

"Опасные участки начнутся после подъема на высоту примерно семь километров, дальше начнет работать скафандр. До этой высоты он будет почти сдут, а дальше начнет наполняться, это будет происходить автоматически", — рассказал разработчик.

Долгая история

Основные технологии переработки и экономии солнечной энергии были отработаны в 2010-2012 годах в ходе кругосветного путешествия на тримаране PlanetSolar. Восьмидесятитонное судно, работающее полностью на солнечной энергии, преодолело более 60 тысяч километров. Команде Домжана даже пришлось буксировать ланкийское рыболовецкое судно, которое отбросило штормом.

Идея отправиться в небо при помощи энергии Солнца пришла Домжану как раз во время плавания.

"Каждый день мы получали энергию от нашей звезды. А по ночам наблюдали прекрасный Млечный путь… Именно тогда я и подумал, что мы можем сделать еще на солнечной энергии. Если бы мы могли отправиться к звездам, было бы замечательно… и это наше новое путешествие к границе неба", — сказал Домжан.

"Мы делаем это не для того, чтобы защитить нашу планету, она сможет продолжить существование и без нас. Мы делаем это для того, чтобы защитить нашу цивилизацию", — поделился Домжан стратегическими целями своих исследований.

Для экономии массы ни у самолета, ни у пилота не будет парашюта. Чтобы обеспечить безопасность, полеты будут проводиться над ограниченной площадью в 100 квадратных километров, отдаленном от населенных пунктов месте. Для того, чтобы не "вылететь" за пределы этой области, взлет будет проводиться по спирали.

Миссия должна будет открыть путь к дальнейшему развитию электро-солнечной авиации и стать первым шагом к появлению беспилотников на солнечной энергии, которые, по словам участников миссии, будут дешевле используемых сегодня космических спутников.