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Швейцарский пилот хочет побить рекорд высоты полета в российском скафандре

23:0926.03.2018
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© Fotolia / studio023Стратосфера. Архивное фотоСтратосфера. Архивное фото
© Fotolia / studio023

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Швейцарский пилот Рафаэль Домжан планирует побить рекорд высоты полета для нереактивных самолетов, поднявшись в стратосферу на высоту 25 тысяч метров на воздушном судне SolarStratos, в этом ему должен будет помочь специальный скафандр, разработанный российским производителем космических систем жизнеобеспечения НПП "Звезда".

Российский скафандр для работы в открытом космосе Орлан МК. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дата полета еще не определена. Предварительно он планируется на 2020 год. Во вторник, 27 марта на базе российского НПП должны пройти шестичасовые испытания стратосферного скафандра с полной имитацией полета на высоту 25 тысяч метров (выше практического потолка истребителя-перехватчика МиГ-25).

В случае успеха Домжан не просто станет первым человеком, достигшим стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, он также установит новый мировой рекорд высоты полета на винтовом самолете.

Полет должен будет занять около шести часов — 2,5 часа на набор высоты, порядка 15 минут на максимальной высоте и три часа снижения. Пройти все этапы быстрее просто не позволит конструкция самолета.

Космические новости в фотографиях, февраль 2018 года
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der HoevenТелескоп ALMA получил первые в истории снимки диска аккреции черной дыры — "бублика" из разогретого газа и материи, который вращается вокруг нее и который она постепенно поглощает.Первая фотография «бублика» черной дыры в галактике M77
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der Hoeven
Телескоп ALMA получил первые в истории снимки диска аккреции черной дыры — "бублика" из разогретого газа и материи, который вращается вокруг нее и который она постепенно поглощает.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровРоссийские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время замены модуля связи на МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе, который теперь составляет 8 часов 12 минут.Селфи космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова во время выхода в открытый космос. 2 февраля 2018 года
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время замены модуля связи на МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе, который теперь составляет 8 часов 12 минут.
© NASA & ESA, Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla)В начале февраля благодаря телескопу "Хаббл" ученые получили снимок галактики NGC 7252 "Мирный атом". В ее центре находится мини-спираль, получившаяся в результате слияния двух галактик, в которых идет активный процесс звездообразования.Галактика NGC 7252
© NASA & ESA, Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla)
В начале февраля благодаря телескопу "Хаббл" ученые получили снимок галактики NGC 7252 "Мирный атом". В ее центре находится мини-спираль, получившаяся в результате слияния двух галактик, в которых идет активный процесс звездообразования.
© Twitter/Spirit and Oppy‏Марсоход Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Красной планеты.Ровер Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Марса
© Twitter/Spirit and Oppy‏
Марсоход Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Красной планеты.
© Фото : Twitter/Антон ШкаплеровГрузовой космический корабль "Прогресс МС-08", запущенный 13 февраля с Байконура на "Союзе-2.1а", спустя два дня в автоматическом режиме пристыковался к МКС.Грузовой космический корабль Прогресс МС-08. 15 февраля 2018 года
© Фото : Twitter/Антон Шкаплеров
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08", запущенный 13 февраля с Байконура на "Союзе-2.1а", спустя два дня в автоматическом режиме пристыковался к МКС.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 1 февраля в 5.07 мск с космодрома "Восточный". Все 11 спутников, запущенные на "Союзе", были выведены на расчетные орбиты.Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 1 февраля в 5.07 мск с космодрома "Восточный". Все 11 спутников, запущенные на "Союзе", были выведены на расчетные орбиты.
© NASA Goddard's Scientific Visualization StudioКосмическому телескопу "Хаббл" за два года удалось отследить угасание бури на планете Нептун. В 2015 году орбитальная обсерватория засекла на ледяном гиганте огромный шторм, получивший название "темный вихрь". Тогда его диаметр составлял 5000 км. На снимках "Хаббла" в октябре 2017 года он уменьшился до 3700 км.Серия снимков космического телескопа Хаббл за 2 года, отслеживающая исчезающие бури на планете Нептун
© NASA Goddard's Scientific Visualization Studio
Космическому телескопу "Хаббл" за два года удалось отследить угасание бури на планете Нептун. В 2015 году орбитальная обсерватория засекла на ледяном гиганте огромный шторм, получивший название "темный вихрь". Тогда его диаметр составлял 5000 км. На снимках "Хаббла" в октябре 2017 года он уменьшился до 3700 км.
© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкНовая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел личный автомобиль Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре.Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел личный автомобиль Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре.
© Фото : Twitter/Антон ШкаплеровРоссийский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Землю в тот момент, когда МКС пролетала над Саудовской Аравией. "Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - отметил космонавт.Фотография Саудовской Аравии сделанная космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым с борта МКС
© Фото : Twitter/Антон Шкаплеров
Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Землю в тот момент, когда МКС пролетала над Саудовской Аравией. "Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - отметил космонавт.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillАвтоматическая станция Juno получила снимки вихрей на северном полюсе Юпитера. На момент съемки зонд находился на высоте около 8,186 километров от вершин облаков планеты.Снимок облаков на Юпитере с зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
Автоматическая станция Juno получила снимки вихрей на северном полюсе Юпитера. На момент съемки зонд находился на высоте около 8,186 километров от вершин облаков планеты.
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba"Будущее нашего дома - в наших руках. Давайте заботиться о #Земле и рационально распоряжаться ее ресурсами", - написал в твиттере американский астронавт Джон Акаба, сделавший этот снимок с борта МКС.Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba
"Будущее нашего дома - в наших руках. Давайте заботиться о #Земле и рационально распоряжаться ее ресурсами", - написал в твиттере американский астронавт Джон Акаба, сделавший этот снимок с борта МКС.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной. Своей формой она похожа на нашу, однако уступает ей в размерах и массе примерно в 100 раз. Как и Млечный путь, NGC 1559 находится за пределами космической паутины, порожденной Большим взрывом.Галактика NGC 1559 в созвездии Сетки, один из самых одиноких объектов космоса
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной. Своей формой она похожа на нашу, однако уступает ей в размерах и массе примерно в 100 раз. Как и Млечный путь, NGC 1559 находится за пределами космической паутины, порожденной Большим взрывом.
© AFP 2018 / Menahem KahanaВ пустыне на юге Израиля провели симуляцию экспедиции на Марс. Энтузиасты космических исследований на дне пустынного кратера построили модель марсианской станции. В течение трех дней шестеро добровольцев жили в изоляции, проводя научные эксперименты и выходя из модуля "на поверхность планеты" в скафандрах.Симуляция экспедиции на Марс в рамках проекта D-MARS. 18 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Menahem Kahana
В пустыне на юге Израиля провели симуляцию экспедиции на Марс. Энтузиасты космических исследований на дне пустынного кратера построили модель марсианской станции. В течение трех дней шестеро добровольцев жили в изоляции, проводя научные эксперименты и выходя из модуля "на поверхность планеты" в скафандрах.
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ D. Fedele et al.Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.Протопланетный диск AS 209, расположенный в 410 световых годах от Солнца снятый телескопом ALMA
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ D. Fedele et al.
Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.
© Twitter/Scott D. Tingle‏Астронавт NASA Скотт Тингл сфотографировал Красное море и Нил. "Какой прекрасный вид открывается с борта МКС", - написал в своем твиттере астронавт.Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
© Twitter/Scott D. Tingle‏
Астронавт NASA Скотт Тингл сфотографировал Красное море и Нил. "Какой прекрасный вид открывается с борта МКС", - написал в своем твиттере астронавт.
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Экстремальные условия

Как рассказал гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, на высоте более пяти-шести километров условия окружающей среды становятся небезопасными для человека, а смертельная зона начинается с восьми километров. Обычный человек может выдержать в них порядка десяти минут, а на 16 километрах — несколько секунд. Дальше у него закончится кислород для дыхания. Выше 19 километров температура может опуститься ниже —70 градусов, но давление будет настолько низким, что температуры тела будет достаточно, чтобы заставить кипеть воду в организме.

"Все эти необычные условия должен выдержать не только самолет, их должен выдержать сам человек", — добавил Поздняков.

Автомобиль Tesla на орбите Земли
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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Ученые рассказали, как долго проживет человек в скафандре из "Теслы" Маска
По словам Позднякова, костюм "солнечного пилота" сделал на базе спасательного скафандра "Сокол" для космонавтов, который используется на опасных участках полетах, когда возможна разгерметизация корабля.

Разница будет заключаться в специальной системе жизнеобеспечения. Она будет более близка к той, которую используют в скафандрах для выходов в космос. Скафандр для пилота SolarStratos получит кислородную систему, аппаратуру поглощения углекислого газа и др. "В скафандре будет чистый кислород", — сказал Поздняков. Кроме того, перед полетом планируется отработать эргономику скафандра — он не должен мешать пилоту управлять самолетом.

Теплоизолирующий слой будет защищать пилота от внешних воздействий — холодной среды и солнечных лучей, а тепло внутри скафандра будет поддерживаться за счет тела самого пилота. "Человек в скафандре находится в своеобразном термосе", — добавил Поздняков.

"Опасные участки начнутся после подъема на высоту примерно семь километров, дальше начнет работать скафандр. До этой высоты он будет почти сдут, а дальше начнет наполняться, это будет происходить автоматически", — рассказал разработчик.

Долгая история

Астронавт Норишиге Канаи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Врач объяснил, почему люди могут расти в космосе
Основные технологии переработки и экономии солнечной энергии были отработаны в 2010-2012 годах в ходе кругосветного путешествия на тримаране PlanetSolar. Восьмидесятитонное судно, работающее полностью на солнечной энергии, преодолело более 60 тысяч километров. Команде Домжана даже пришлось буксировать ланкийское рыболовецкое судно, которое отбросило штормом.

Идея отправиться в небо при помощи энергии Солнца пришла Домжану как раз во время плавания.

"Каждый день мы получали энергию от нашей звезды. А по ночам наблюдали прекрасный Млечный путь… Именно тогда я и подумал, что мы можем сделать еще на солнечной энергии. Если бы мы могли отправиться к звездам, было бы замечательно… и это наше новое путешествие к границе неба", — сказал Домжан.

"Мы делаем это не для того, чтобы защитить нашу планету, она сможет продолжить существование и без нас. Мы делаем это для того, чтобы защитить нашу цивилизацию", — поделился Домжан стратегическими целями своих исследований.

Для экономии массы ни у самолета, ни у пилота не будет парашюта. Чтобы обеспечить безопасность, полеты будут проводиться над ограниченной площадью в 100 квадратных километров, отдаленном от населенных пунктов месте. Для того, чтобы не "вылететь" за пределы этой области, взлет будет проводиться по спирали.

Миссия должна будет открыть путь к дальнейшему развитию электро-солнечной авиации и стать первым шагом к появлению беспилотников на солнечной энергии, которые, по словам участников миссии, будут дешевле используемых сегодня космических спутников.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

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