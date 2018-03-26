Госдолг Украины обновил очередной максимум

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Государственный долг Украины достиг отметки в 76,76 миллиарда долларов, сообщается в материалах на сайте Министерства финансов страны.

Как отмечает ведомство, за февраль 2018 года сумма госдолга увеличилась на 0,54 миллиарда долларов.

В национальной валюте размер задолженности сократился на 66,33 миллиарда гривен и составил 2,069 триллиона гривен. Это объясняется разницей валютных курсов в феврале и январе текущего года, а также погашением кредита МВФ по программе stand-by 2014 года.

При этом в конце 2017 года экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию о размере государственного долга страны "неприкрытой ложью". По его словам, при оценке суммы госдолга не учитывается множество финансовых показателей, например выплаты после реструктуризации еврооблигаций.