Голосование в Египте: без интриги, но с настроением

КАИР, 26 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Голосование на президентских выборах в Египте, итог которых считается предрешенным, проходит, тем не менее, достаточно активно и по-египетски красочно.
На участке в густонаселенном каирском районе Булак сотрудники местной избирательной комиссии с самого утра работают без перерыва, только успевая регистрировать избирателей, которые идут непрекращающимся потоком. Этот участок, расположившийся в местной школе, только для мужчин. Женщины голосуют в соседнем.
Многих организовано доставили к участкам на автобусах. "У нас специальный участок для тех, кто голосует не по месту своей регистрации. Все эти люди приехали работать в Каир из других регионов", — пояснил РИА Новости судья, контролирующий голосование.
Каждый избиратель в Египте имеет свой специальный номер, который он должен сообщить сотруднику избиркома. Когда имя находят в списках, голосующий предъявляет удостоверение личности и получает бюллетень из рук судьи. Затем делает отметку у нужного имени и опускает его в прозрачную и запечатанную урну для голосования.
В Египте, где порядка 18% населения не умеют читать и писать, в бюллетени напротив имени кандидата ставят не только его фотографию, но и специальный значок. На нынешних выборах это самолет и звезда — символы кандидатов на высший пост в Египте.
У входа на избирательный участок голосующих встречают с музыкой. Исполняется национальный гимн или патриотические песни.
На центральных улицах и площадях египетской столицы периодически возникают стихийные митинги в поддержку кандидатов или в поддержку выборов как таковых. "Будь на позитиве! Голосуй", — призывают плакаты. По городу ездят машины, в которых приятной внешности молодые люди и девушки с флагами призывают сограждан исполнить свой гражданский долг.
Для работы официально аккредитованных журналистов особых препятствий нет. Разрешается фотографировать, опрашивать избирателей и членов комиссии с согласия судьи.
Право голоса в Египте имеют граждане, достигшие 18 лет, не могут голосовать военнослужащие и сотрудники полиции. Согласно данным переписи населения 2017 года, в Египте зарегистрированы 59 миллионов избирателей, что на 8 миллионов больше, чем на президентских выборах 2014 года. Участки работают с девяти утра до девяти вечера три дня подряд — с 26 по 28 марта.
Окончательные результаты выборов будут объявлены 2 апреля после подсчета голосов.