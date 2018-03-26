Голосование в Египте: без интриги, но с настроением

Люди перед избирательным участком в Каире во время президентских выборов в Египте. 26 марта 2018

Люди перед избирательным участком в Каире во время президентских выборов в Египте. 26 марта 2018

КАИР, 26 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Голосование на президентских выборах в Египте, итог которых считается предрешенным, проходит, тем не менее, достаточно активно и по-египетски красочно.

Жители страны пирамид выбирают будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" (Завтра) Муса Мустафа Муса.

На участке в густонаселенном каирском районе Булак сотрудники местной избирательной комиссии с самого утра работают без перерыва, только успевая регистрировать избирателей, которые идут непрекращающимся потоком. Этот участок, расположившийся в местной школе, только для мужчин. Женщины голосуют в соседнем.

Многих организовано доставили к участкам на автобусах. "У нас специальный участок для тех, кто голосует не по месту своей регистрации. Все эти люди приехали работать в Каир из других регионов", — пояснил РИА Новости судья, контролирующий голосование.

Судья на избирательном участке — лицо номер один. Он лично контролирует ход голосования, отвечает за сохранность урны с заполненными бюллетенями, решает, кого и когда допускать в помещения, где идет голосование, участвует в подсчете голосов.

Каждый избиратель в Египте имеет свой специальный номер, который он должен сообщить сотруднику избиркома. Когда имя находят в списках, голосующий предъявляет удостоверение личности и получает бюллетень из рук судьи. Затем делает отметку у нужного имени и опускает его в прозрачную и запечатанную урну для голосования.

В Египте, где порядка 18% населения не умеют читать и писать, в бюллетени напротив имени кандидата ставят не только его фотографию, но и специальный значок. На нынешних выборах это самолет и звезда — символы кандидатов на высший пост в Египте.

После голосования в обязательном порядке избиратель опускает палец в специальные несмываемые чернила, которые должны помочь исключить повторное голосование на другом избирательном участке.

У входа на избирательный участок голосующих встречают с музыкой. Исполняется национальный гимн или патриотические песни.

На центральных улицах и площадях египетской столицы периодически возникают стихийные митинги в поддержку кандидатов или в поддержку выборов как таковых. "Будь на позитиве! Голосуй", — призывают плакаты. По городу ездят машины, в которых приятной внешности молодые люди и девушки с флагами призывают сограждан исполнить свой гражданский долг.

Для работы официально аккредитованных журналистов особых препятствий нет. Разрешается фотографировать, опрашивать избирателей и членов комиссии с согласия судьи.

Голосование организовано на 13 тысячах участков, контролируют ход выборов 16 тысяч судей, наблюдатели от 44 египетских и четырех международных неправительственных организаций. Безопасность обеспечивают сотрудники МВД и армия.

Право голоса в Египте имеют граждане, достигшие 18 лет, не могут голосовать военнослужащие и сотрудники полиции. Согласно данным переписи населения 2017 года, в Египте зарегистрированы 59 миллионов избирателей, что на 8 миллионов больше, чем на президентских выборах 2014 года. Участки работают с девяти утра до девяти вечера три дня подряд — с 26 по 28 марта.

Окончательные результаты выборов будут объявлены 2 апреля после подсчета голосов.