Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила в Ташкенте на переговорах с представителями МИД пяти центральноазиатских республик разрабатываемую Евросоюзом новую стратегию для региона, включающую вопросы безопасности, а также планы проведения в этом году в Брюсселе министерской встречи по региональной тематике.
"Верховный представитель и министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества… Совещание также позволило представить дополнительную информацию о разрабатываемой в настоящее время новой стратегии ЕС для Центральной Азии", — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
"Стороны согласились с тем, что нет иного решения конфликта (в Афганистане), кроме мирного, и что "Талибан"(террористическая организация, запрещена в России) должен воспользоваться этой возможностью", — сказано в сообщении.
Кроме того, в текущем году запланирована официальная встреча министров иностранных дел республик Центральной Азии с представителями ЕС в Брюсселе.