Авиационные власти ОАЭ заявили о новом инциденте с катарскими истребителями

ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ в понедельник заявило об опасном сближении катарских истребителей с двумя самолетами эмиратских авиакомпаний, которые находились в воздушном пространстве Бахрейна.

"Два катарских истребителя сегодня днем опасно сблизились с двумя гражданскими самолетами, зарегистрированными в ОАЭ, когда они находились в воздушном пространстве Бахрейна, что вынудило командира одного самолета совершить маневр, чтобы избежать столкновения с катарскими истребителями, что является явным игнорированием безопасности гражданских воздушных судов и аэронавигации", — говорится в сообщении управления гражданской авиации ОАЭ.

По информации управления, это уже третий инцидент такого рода с военными самолетами Катара, жалоба на это была отправлена в Международную организацию гражданской авиации.

Управление пригрозило "принять меры согласно международному праву".

В июне прошлого года ОАЭ вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном разорвали дипотношения с Катаром и запретили катарским самолетам пересекать их воздушное пространство.