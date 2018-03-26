Авиационные власти ОАЭ заявили о новом инциденте с катарскими истребителями

ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ в понедельник заявило об опасном сближении катарских истребителей с двумя самолетами эмиратских авиакомпаний, которые находились в воздушном пространстве Бахрейна.
По информации управления, это уже третий инцидент такого рода с военными самолетами Катара, жалоба на это была отправлена в Международную организацию гражданской авиации.
Управление пригрозило "принять меры согласно международному праву".
В июне прошлого года ОАЭ вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном разорвали дипотношения с Катаром и запретили катарским самолетам пересекать их воздушное пространство.