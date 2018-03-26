Суд в Германии продлил содержание под стражей Пучдемона

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Суд в Германии продлил содержание под стражей бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление генерального прокурора города Шлезвиг Георга-Фридриха Гюнтге.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон был задержан утром в воскресенье в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании.

По данным агентства, прокурор заявил, что во время слушания в суде, в ходе которого решался вопрос об экстрадиции экс-главы женералитета, Пучдемон "был спокойным и сдержанным".

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года после провозглашения независимости каталонским парламентом и последовавшего за этим введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, отозвал его до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.