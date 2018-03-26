Лондон на саммите ЕС не представил четкой информации по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На саммите Евросоюза, который прошел на прошлой неделе, Великобритания не представила никакой конкретной информации по инциденту с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"За всей ситуацией за высылкой дипломатов первопричиной называется ситуация вокруг Скрипалей. На саммите Евросоюза, — и я ответственно об этом говорю, — Великобритания не предоставила странам никакой фактической информации относительно того, что произошло на ее территории. Были исключительно политические заявления и лозунги, и требования солидаризироваться с этой позицией", — сказала Захарова.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.