Мэй рассказала, сколько людей могли пострадать в Солсбери

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости. Более 130 человек могли пострадать от неизвестного вещества, которым в Солсбери 4 марта отравили экс-сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы полагаем, что более 130 человек в Солсбери могли потенциально подвергнуться действию этого нервно-паралитического вещества", — сказала Мэй в понедельник, выступая в парламенте.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.