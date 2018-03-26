Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Пекин с первым визитом в эту страну, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, дальнейшие детали визита, в частности, с кем встретится лидер КНДР и как долго продлится визит, не сообщаются.

В свою очередь японское агентство Киодо ранее сообщило, что специальный поезд перевез северокорейского лидера через пограничный город Даньдун.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что на минувших выходных на железнодорожном вокзале в Даньдуне был замечено официальное лицо из КНДР, заявила, что не владеет никакой информацией. Она также не стала комментировать и возможные контакты официальных представителей двух стран.