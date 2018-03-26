Британца обругали в магазине в Латвии за незнание латышского языка

РИГА, 26 мар – РИА Новости. Британскому покупателю в латвийском магазине торговой сети Maxima в грубой форме указали на незнание латышского языка. Возмущенный клиент покинул торговый зал после громких споров с персоналом. Другие посетители сняли инцидент на телефон и выложили в сеть, сообщает Sputnik Латвия.
"Здесь Латвия! Говори по-латышски! Читать умеешь? Научись, осел!" — заявила туристу сотрудница магазина.
После конфликта возмущенный британец спешно покинул магазин.
Конфликтные ситуации в связи с незнанием латышского языка или нежеланием на нем разговаривать возникают регулярно и широко обсуждаются. Один из последних подобных случаев связан с известной в Латвии оперной певицей Эвитой Залите. Артистка, недовольная работой рижского дворника, сделала ему замечание, на которое он ответил ей "на чистом русском языке". Пост певицы об этом инциденте в соцсети собрал множество комментариев. Позже Залите отредактировала его, убрав упоминание о русском языке.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% жителей страны.
За соблюдением закона о языке в Латвии следит Центр государственного языка. В конце января этого года ЦГЯ даже запустил приложение "Друг языка". Любой пользователь теперь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского.
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