Спецслужбы Чехии проверят, хранился и разрабатывался ли "Новичок" в стране

ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в связи с "делом Скрипаля" поручил главе республиканской контрразведки проверить возможную разработку или складирование на территории страны нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщил на сайте Пражского града пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.
Одновременно пресс-секретарь сообщил без дальнейших подробностей, что Земан принял также министра обороны республики Карлу Шлехтову.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.