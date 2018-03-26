Спецслужбы Чехии проверят, хранился и разрабатывался ли "Новичок" в стране

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок

ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в связи с "делом Скрипаля" поручил главе республиканской контрразведки проверить возможную разработку или складирование на территории страны нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщил на сайте Пражского града пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан принял в понедельник 26 марта 2018 в замке Ланы Михала Коуделку, директора Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка). Президент республики поручил СБИ, чтобы выяснила вопрос о том, если на территории страны разрабатывалось или складировалось нервно-паралитического вещество "Новичок", как в промышленных, так и в научно-технических организациях", — сообщил Овчачек.

Одновременно пресс-секретарь сообщил без дальнейших подробностей, что Земан принял также министра обороны республики Карлу Шлехтову.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.