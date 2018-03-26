Мэй не исключила, что страны ЕС продолжат принимать меры против России

ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что страны ЕС продолжат принимать меры против РФ.

В понедельник 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Отвечая в понедельник на вопрос одного из парламентариев о том, не должна ли объявленная сегодня рядом стран высылка российских дипломатов стать лишь "первым шагом" в рамках жесткой стратегии, Мэй сказала: "Я совершенно согласна, и, как я уже сказала, министры иностранных дел ЕС изучат этот вопрос снова, и европейский совет обсудит это тоже (в июне на саммите – ред.)".

"Случившееся в Солсбери – часть общей картины агрессивных действий России, и мы должны быть уверены, что делаем все возможное в том, что касается нашей реакции на эти агрессивные действия, на всех фронтах, идет ли речь о дезинформации, пропаганде или кибератаках", — сказала премьер.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Великобритания в связи с инцидентом ранее выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же.