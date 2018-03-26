КНДР планирует обмен делегациями с Россией к 70-летию дипотношений

ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Северная Корея планирует обширный обмен делегациями с Россией в честь 70-летия установления дипотношений между странами, в том числе для обмена мнениями по международным проблемам, заявил РИА Новости представитель парламентской делегации КНДР на 138-й ассамблее Межпарламентского Союза Джон Чунгун (Jong Chungun).

"В этом году исполняется 70 лет с момента установления отношений между нашими странами. Мы планируем обмен многими делегациями по политическому, экономическому и культурному направлению, чтобы развивать взаимопонимание и обменяться мнениями сторон по международным проблемам. Мы готовы к этому", — сказал он.

По его словам, все это в планах Пхеньяна, однако официальные контакты должны проходить через посольства обоих стан.

"Я думаю, что нам сейчас нужен обмен делегациями, особенно на парламентском уровне, чтобы укрепить отношения между странами", — добавил парламентарий.