КНДР планирует обмен делегациями с Россией к 70-летию дипотношений

ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Северная Корея планирует обширный обмен делегациями с Россией в честь 70-летия установления дипотношений между странами, в том числе для обмена мнениями по международным проблемам, заявил РИА Новости представитель парламентской делегации КНДР на 138-й ассамблее Межпарламентского Союза Джон Чунгун (Jong Chungun).
По его словам, все это в планах Пхеньяна, однако официальные контакты должны проходить через посольства обоих стан.
"Я думаю, что нам сейчас нужен обмен делегациями, особенно на парламентском уровне, чтобы укрепить отношения между странами", — добавил парламентарий.