В Сети появилось видео с задержанного Украиной российского судна

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В интернете опубликована видеозапись с задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна, которое следовало под российским флагом.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании судна "Норд" в акватории Азовского моря в 15 милях от Обиточной косы. На борту корабля находились десять человек экипажа.

Судно отконвоировано в порт Бердянска, личности членов экипажа устанавливаются.

По информации пограничников, "Норд" зарегистрирован в Крыму, а задержанные "нарушили порядок выезда" с "временно оккупированной территории".