Полиция подтвердила, что несколько часов допрашивала Нетаньяху и его семью

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар — РИА Новости. Израильская полиция подтвердила, что несколько часов допрашивала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, его жену Сару и сына Яира.

С главой правительства и его домочадцами общались полицейские и представители управления по ценным бумагам, которые совместно расследуют "дело 4000" — о коррупционных связях приближенных премьер-министра с руководством крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек".

"Мы подтверждаем, что премьер-министр, его жена и их сын несколько часов допрашивались в рамках расследования, которое ведется (полицейским подразделением — ред.) "Лахав-433" и управлением по ценным бумагам", — сказано в пресс-релизе.

Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.

"Это второй допрос четы Нетаньяху по "делу 4000" и первый с тех пор, как Хефец дал показания, получив статус государственного свидетеля", — сообщал Десятый телеканал.

Против Хефеца также выдвинуты подозрения в том, что он пытался предложить одной из судей назначение на должность генпрокурора и юридического советника правительства в обмен на закрытие дела против Сары Нетаньяху, которой инкриминируется неправомерное использование бюджетных средств на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга.

Сам Нетаньяху не является фигурантом "дела 4000", но проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция в прошлом месяце передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.