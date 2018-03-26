Полиция подтвердила, что несколько часов допрашивала Нетаньяху и его семью

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар — РИА Новости. Израильская полиция подтвердила, что несколько часов допрашивала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, его жену Сару и сына Яира.
"Мы подтверждаем, что премьер-министр, его жена и их сын несколько часов допрашивались в рамках расследования, которое ведется (полицейским подразделением — ред.) "Лахав-433" и управлением по ценным бумагам", — сказано в пресс-релизе.
Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.
"Это второй допрос четы Нетаньяху по "делу 4000" и первый с тех пор, как Хефец дал показания, получив статус государственного свидетеля", — сообщал Десятый телеканал.
Сам Нетаньяху не является фигурантом "дела 4000", но проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция в прошлом месяце передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.