МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон рассказал, почему у Украины нет шансов "вернуть" Крым. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

По его словам, Евросоюз и США в большей степени озабочены положением на Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит "иначе".

"Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка", — отметил Эмерсон.

Он также подчеркнул, что у Киева нет способа "вернуть" полуостров, кроме "большой войны", которой, по мнению эксперта, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и "возможно, будут всегда", однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.