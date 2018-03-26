США объявили о высылке 60 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля высылают из страны 60 российских дипломатов, сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании", — сказал он.

Дипломаты обязаны покинуть страну в течение недели, уточнили в администрации.

Посол России в США Анатолий Антонов подтвердил эту информацию. По его словам, недружественная акция Вашингтона затронет не только сотрудников диппредставительств, но и членов делегации ООН. Кроме того, по решению американских властей в срок до 2 апреля Москва закроет генконсульство в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию. Власти Соединенного Королевства обвинили в этом Россию, не дождавшись результатов расследования и не предъявив никаких доказательств.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва готова к совместному расследованию "дела Скрипаля" в том случае, если Лондон будет соблюдать все формальные процедуры, предусмотренные Конвенцией о запрете химического оружия.