Хорватия вышлет одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"

БЕЛГРАД, 26 мар – РИА Новости. Хорватия приняла решение объявить одного российского дипломата персона нон-грата, заявил в понедельник премьер-министр страны Андрей Пленкович.

"Республика Хорватия – одно из 14 государств, которое сегодня провозгласит одного аккредитованного дипломата в Республике Хорватия персона нон-грата. Таким образом, мы конкретным образом показываем, что не принимаем такой вид нападения, с которым столкнулась Великобритания", — заявил Пленкович в прямом обращении к нации по национальному телевидению.

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.