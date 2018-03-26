Российские дипломаты должны покинуть Германию в течение недели

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские дипломаты, которых высылают из страны из-за "дела Скрипаля", должны покинуть территорию Германии в течение семи дней, сообщает МИД ФРГ.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Правительство ФРГ в тесном согласии внутри ЕС и с союзниками НАТО приняло решение потребовать, чтобы четыре российских дипломата покинули ФРГ в течение 7 дней. Требование было сегодня передано российскому посольству", — сообщила представитель МИД.

"При всей решительности, с котрой мы сегодня отреагировали вместе с нашими союзниками и партнерами, мы остаемся по-прежнему готовы к диалогу с Россией", — отмечается в заявлении.