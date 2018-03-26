Латвия решила выдворить из страны второго секретаря российского посольства

РИГА, 26 мар — РИА Новости. Латвия приняла решение о выдворении второго секретаря посольства РФ и руководителя представительства российской компании, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Пресс-конференции посла России Евгения Лукьянова и главы МИД Латвии проходят одновременно в здании МИД и посольстве РФ.

"Такое решение является ответом на отравление нервно-паралитическим газом двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, за которое, предположительно, ответственна Россия", — заявил Ринкевич.

Он не назвал российскую компанию, руководителя которой также решено выдворить из страны. По словам посла РФ в Латвии, речь идет о сотруднике "Аэрофлота".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.