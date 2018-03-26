Лондон выдал ордера на арест "сомнительного" российского имущества

ТАЛЛИН, 26 мар — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находящийся с визитом в Эстонии, заявил в понедельник, что власти в связи с "делом Скрипаля" уже выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения.

"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", — сказал Уильямсон на пресс-конференции в Таллине, отвечая на вопрос журналистов о шагах Британии в отношении российского имущества сомнительного происхождения.

По словам Уильямсона, он глубоко тронут поддержкой союзников в сложной ситуации. При этом наиболее быструю и решительную поддержку Лондону оказали страны, с которыми у Великобритании есть тесные связи в оборонной сфере, в том числе Эстония.

Министр также отметил, что он не станет комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России, поскольку это прерогатива премьер-министра Терезы Мэй.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

На фоне скандала, связанного с отравлением Скрипаля, премьер Великобритании Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер-министр пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

В настоящее время NCA расследует два случая в отношении иностранных владельцев активов в Британии на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов. На запрос РИА Новости агентство отказалось подтвердить или опровергнуть, связаны ли эти случаи с выходцами из России. Постановление на арест счетов должен выдать судебный орган.