Италия высылает двух российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

РИМ, 26 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Италии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов в связи с решениями Европейского совета по делу об отравлении в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил в понедельник МИД Италии.

"Вследствие заключений, сделанных Европейским советом 22 и 23 марта, в знак солидарности с Соединенным Королевством и в координации с европейским партнерами и союзниками НАТО, министерство иностранных дел и международного сотрудничества уведомило сегодня о решении выслать с итальянской территории в течение недели двух сотрудников посольства Российской Федерации в Риме, аккредитованных по дипломатическому списку", — говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД.

Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

