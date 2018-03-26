Правительство Испании назвало "хорошей новостью" задержание Пучдемона

МАДРИД, 26 мар — РИА Новости. Правительство Испании назвало "хорошей новостью" задержание бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии.
"Мы, демократы, которые верят в правовое государство, спокойны, когда видим, что институты работают, и в этой стране, в Испании, мы все равны перед законом и никто не может бесконечно издеваться над правосудием", — заявила заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария.
Она также назвала задержание бывшего председателя правительства Каталонии "хорошей новостью" и призвала уважать судебные решения.
Сантамария призвала спикера парламента Роже Торрена заниматься выполнением своих непосредственных обязанностей и искать "реального" кандидата на пост главы правительства автономного сообщества, который бы "действовал в рамках закона и не был в тюрьме". "Я прошу их думать о Каталонии, в первую очередь Торрена", — заявила вице-премьер.
В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры.