Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Уже сегодня 14 стран Евросоюза решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры не исключены в ближайшие дни и недели", — заявил он.

Среди дополнительных дальнейших мер не исключены новые высылки российских дипломатов, сказал Туск.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.