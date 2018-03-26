Дания высылает двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дания высылает двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает газета Politiken.
Об этом, по данным издания, в понедельник на пресс-конференции объявил глава датского МИД Андерс Самуэльсен.
"Сегодня мы, как и ряд других стран ЕС и государств за пределами Евросоюза, решили выслать российских дипломатов. Сегодня российский посол был проинформирован, что Дания высылает двух российских дипломатов", — сказал он.
Как передаёт Радио Дании DR, датский министр назвал это решение "чрезвычайным шагом, сделанным в координации с другими странами".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны