Российское консульство в Сиэтле закроют до 2 апреля

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Консульство РФ в Сиэтле должно быть закрыто до 2 апреля, сообщил госдепартамент США в понедельник после объявления о высылке российских дипломатов и закрытии диппредставительства в связи с инцидентом в Солсбери.

"Мы также требуем, чтобы российское правительство закрыло генеральное консульство в Сиэтле до 2 апреля", — говорится в заявлении ведомства.

В Белом доме в свою очередь пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен "его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing".

В Вашингтоне заявили, что высылка российских дипломатов укрепит национальную безопасность США.

США в понедельник в связи с "делом Скрипаля" объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.