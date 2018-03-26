США готовы к новым мерам в случае ответа России на высылку дипломатов

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Вашингтон готов принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле, заявил журналистам представитель администрации США.

"Мы не собираемся предсказывать, каким будет ответ российского правительства. Мы оставляем за собой право реагировать дальше на любые российские ответные меры против наших целиком оправданных действий сегодня", — сказал чиновник.

В понедельник власти США объявили, что высылают около 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство России в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.