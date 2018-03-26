Нидерланды вышлют двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правительство Нидерландов высылает двоих российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщается на сайте королевства.

"В свете последних выводов Европейского совета… двое работающих в Нидерландах "сотрудников российской разведки" будут высланы", — говорится в письме министра иностранных дел страны Стефа Блока, а также главы МВД Кайсы Оллонгрен к палате представителей парламента королевства.

Согласно документу, дипломаты должны будут покинуть страну в течение двух недель.

Премьер-министр страны Марк Рютте в Facebook заявил, что высылаемые россияне являются сотрудниками "российских спецслужб", которые "работали при посольстве РФ" в Гааге.

В понедельник ряд стран, в том числе США, Канада, Германия, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.