Ряд стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты вышлют шестьдесят российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил в высокопоставленный сотрудник Белого дома.

"Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", — сообщил он.

Также о высылке российских дипломатов заявили Франция, Польша, США, Украина. Чехия, Литва и Латвия.

По четыре дипломата должны будут покинуть Францию и Польшу, по три — Литву и Чехию, Киев вышлет 13 сотрудников диппредставительства, Латвия — одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота".

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. Ряд СМИ также сообщали, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.