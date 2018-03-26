Туск выступит с заявлением о мерах стран ЕС на инцидент в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск выступит в понедельник с заявлением о скоординированной реакции государств-членов ЕС на инцидент в Солсбери, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Председатель Дональд Туск выступит с заявлением о скоординированной реакции государств-членов ЕС на нападение Солсбери во время встречи лидеров ЕС-Турции в Варне, Болгария", — говорится в кратком сообщении.

В минувшую пятницу после саммита ЕС Туск заявлял, что ожидает принятие странами ЕС индивидуальных мер реагирования на "дело Скрипаля" в понедельник.

Евросовет согласовал решение об отзыве для консультаций посла в РФ Маркуса Эдерера, возложив вину за инцидент в Солсбери на РФ. Остальные меры, согласованные на саммите ЕС, в том числе решения о возможной высылке дипломатов РФ, будут самостоятельно принимать отдельные страны ЕС.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.