Польша высылает четырех российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Польша высылает из страны четырех российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в понедельник в Варшаве.

"Сегодня Польша приняла решение о признании персоной нон грата четырех дипломатов России", — сказал он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".