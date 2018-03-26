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Великобритания хочет быть лидером в антироссийском демарше, считает эксперт

15:5926.03.2018
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкЛондон. Архивное фотоЛондон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Великобритания сегодня хочет взять на себя лидерство в антироссийском демарше и пытается объединить страны, конфликтующие с Россией, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Страны ЕС разрабатывают меры в отношении России из-за "дела Скрипаля"
Ранее представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини заявила, что страны Евросоюза разрабатывают в "европейских рамках" меры солидарности с Лондоном в отношении России по "делу Скрипаля".

"Очевидно, что Великобритания хочет взять на себя лидерство в этом антироссийском демарше, вероятно, в ряде кругов элиты есть определённое согласие на это. Великобритания взяла на себя пока такую роль. Мы пока видим, что восемь – десять стран ЕС готовы следовать жёсткой британской политике", — сказал эксперт во время круглого стола по итогам саммита Европейского союза, комментируя вопрос о солидарности Евросоюза с Великобританией по "делу Скрипаля".

Великобритания пытается под флагом антироссийской риторики объединить страны, конфликтующие с Россией, добавил Николай Топорнин. По мнению эксперта, Лондон сейчас стал "преемником" Вашингтона в вопросе антироссийской риторики из-за внутренних перестановок в команде президента США Дональда Трампа.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Политолог: на "дело Скрипаля" ЕС реагирует не так, как ожидал Лондон
"Сегодня Великобритания подхватила эстафетную палочку от США, возглавив антироссийскую коалицию. В США происходит смена векторов во внешней политике – поменялся глава госдепа, вместо Тиллерсона будет Майк Помпео, он заступит с 1 апреля. Понятно, что какое-то время ему понадобится, чтобы расставить акценты во внешней политике", — считает эксперт.

Западноевропейские элиты, для которых Россия как кость в горле, посчитали необходимым, что Великобритания должна в этой ситуации стать ведущей силой, и, по-видимому, оказали соответствующее давление на страну, пояснил Топорнин.

Отзыв дипломатов можно назвать "прямым вредительством межгражданскому сотрудничеству", выразил мнение заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова назвала действия Британии по "делу Скрипаля" черным пиаром
"Желание отозвать дипломатов – для меня это глупость, за которой стоит конкретное содержание – максимально доставить неприятности России", — сказал эксперт. По мнению Белова, очевидное ухудшение межгосударственных отношений на дипломатическом уровне — это не инициатива России, и Москва придерживается сдержанной позиции.

"Будем надеяться, что, по крайней мере, на национальном уровне, включая прибалтийские страны, сдержанная позиция России будет правильно интерпретироваться", — заключил эксперт.

Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.

Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Половина россиян считает временным ухудшение отношений России и Британии
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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