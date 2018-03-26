Великобритания хочет быть лидером в антироссийском демарше, считает эксперт

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Великобритания сегодня хочет взять на себя лидерство в антироссийском демарше и пытается объединить страны, конфликтующие с Россией, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини заявила, что страны Евросоюза разрабатывают в "европейских рамках" меры солидарности с Лондоном в отношении России по "делу Скрипаля".

"Очевидно, что Великобритания хочет взять на себя лидерство в этом антироссийском демарше, вероятно, в ряде кругов элиты есть определённое согласие на это. Великобритания взяла на себя пока такую роль. Мы пока видим, что восемь – десять стран ЕС готовы следовать жёсткой британской политике", — сказал эксперт во время круглого стола по итогам саммита Европейского союза, комментируя вопрос о солидарности Евросоюза с Великобританией по "делу Скрипаля".

Великобритания пытается под флагом антироссийской риторики объединить страны, конфликтующие с Россией, добавил Николай Топорнин. По мнению эксперта, Лондон сейчас стал "преемником" Вашингтона в вопросе антироссийской риторики из-за внутренних перестановок в команде президента США Дональда Трампа.

"Сегодня Великобритания подхватила эстафетную палочку от США, возглавив антироссийскую коалицию. В США происходит смена векторов во внешней политике – поменялся глава госдепа, вместо Тиллерсона будет Майк Помпео, он заступит с 1 апреля. Понятно, что какое-то время ему понадобится, чтобы расставить акценты во внешней политике", — считает эксперт.

Западноевропейские элиты, для которых Россия как кость в горле, посчитали необходимым, что Великобритания должна в этой ситуации стать ведущей силой, и, по-видимому, оказали соответствующее давление на страну, пояснил Топорнин.

Отзыв дипломатов можно назвать "прямым вредительством межгражданскому сотрудничеству", выразил мнение заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Желание отозвать дипломатов – для меня это глупость, за которой стоит конкретное содержание – максимально доставить неприятности России", — сказал эксперт. По мнению Белова, очевидное ухудшение межгосударственных отношений на дипломатическом уровне — это не инициатива России, и Москва придерживается сдержанной позиции.

"Будем надеяться, что, по крайней мере, на национальном уровне, включая прибалтийские страны, сдержанная позиция России будет правильно интерпретироваться", — заключил эксперт.

Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.