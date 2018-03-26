Великобритания хочет быть лидером в антироссийском демарше, считает эксперт

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Великобритания сегодня хочет взять на себя лидерство в антироссийском демарше и пытается объединить страны, конфликтующие с Россией, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.
"Очевидно, что Великобритания хочет взять на себя лидерство в этом антироссийском демарше, вероятно, в ряде кругов элиты есть определённое согласие на это. Великобритания взяла на себя пока такую роль. Мы пока видим, что восемь – десять стран ЕС готовы следовать жёсткой британской политике", — сказал эксперт во время круглого стола по итогам саммита Европейского союза, комментируя вопрос о солидарности Евросоюза с Великобританией по "делу Скрипаля".
Великобритания пытается под флагом антироссийской риторики объединить страны, конфликтующие с Россией, добавил Николай Топорнин. По мнению эксперта, Лондон сейчас стал "преемником" Вашингтона в вопросе антироссийской риторики из-за внутренних перестановок в команде президента США Дональда Трампа.
Западноевропейские элиты, для которых Россия как кость в горле, посчитали необходимым, что Великобритания должна в этой ситуации стать ведущей силой, и, по-видимому, оказали соответствующее давление на страну, пояснил Топорнин.
Отзыв дипломатов можно назвать "прямым вредительством межгражданскому сотрудничеству", выразил мнение заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
"Будем надеяться, что, по крайней мере, на национальном уровне, включая прибалтийские страны, сдержанная позиция России будет правильно интерпретироваться", — заключил эксперт.
Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.