Британские евреи обвинили Корбина в "солидарности с антисемитами"

ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак. Британские еврейские организации обратились к лидеру лейбористов Джереми Корбину с открытым письмом, в котором заявили, что ему так и не удалось побороть антисемитизм в своей партии.

"Сегодня лидеры британского еврейства заявляют Джереми Корбину, что с нас хватит. Мы достаточно уже слышали о том, что Джереми Корбин "выступает против антисемитизма", в то время как подавляющее большинство британских евреев и их обеспокоенность игнорируют как он сам, так и те, кого он возглавляет", — говорится в совместном письме Совета представителей британских евреев и Совета еврейского лидерства.

По мнению авторов послания, налицо "злостное институциональное отсутствие адекватных действий" по борьбе с антисемитизмом.

"Снова и снова Джереми Корбин солидаризируется с антисемитами, а не с евреями. В лучшем случае, это идет от навязчивой ненависти крайне левой части политического спектра к сионизму, сионистам и Израилю", — отмечается в послании.

"Заслуженно или нет, но Джереми Корбин теперь стал олицетворением антисемитской политической культуры, основанной на навязчивой ненависти к Израилю, конспиративных теориях и "фейковых" новостях, которые наносят страшный ущерб британским евреям и британской Лейбористской партии", — говорится в письме.

Письмо представители еврейских организаций намерены доставить Корбину в парламент лично: в 17.30 (19.30 мск) на Парламентской площади соберется митинг против антисемитизма. Как ожидается, к собравшимся примкнут и многие видные представители Лейбористской партии.

Лейбористскую партию Великобритании нередко называют "партией антисемитов" из-за высказываний, которые периодически позволяют себе члены партии. В апреле прошлого года партии пришлось приостановить членство сразу двух парламентариев — Наз Шах и Кена Ливингстона, бывшего мэра Лондона — за антисемитские высказывания. Подобные случаи случались в Лейбористской партии и до этого. Премьер-министр страны Тереза Мэй также неоднократно обвиняла политических оппонентов в проведении антисемитской политики.