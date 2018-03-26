Американская противоракета вышла из строя и рухнула на жилой район

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Противоракеты американского производства MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, выпущенные Саудовской Аравией для перехвата йеменских ракет, вышли из строя, пишет The Aviationist.

По информации издания, баллистические ракеты были успешно перехвачены, однако при этом как минимум две противоракеты дали сбой — одна из них взорвалась в воздухе сразу после запуска, а другая упала в жилой зоне. При этом представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил, что в жилых районах упала не американская противоракета, а "обломки" йеменских снарядов.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб человек.

Журналисты также обратили внимание на видеозапись инцидента, опубликованную в Сети. На кадрах видно, что ракета приземляется в непосредственной близости от магазина, откуда производит съемку автор видео.

#Sondakika



Suudi başkenti Riyadh da büyük patlama meydana geldi.

Bu çok şiddetliydi. pic.twitter.com/BaEhm8Z8b2 — Son Kale Türkiye (@SonKaleTurkiye2) 25 марта 2018 г.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.