В Испании задержали украинского хакера, атаковавшего российские банки

МАДРИД, 26 мар — РИА Новости. Испанская полиция задержала гражданина Украины — одного из самых опасных хакеров мира, который занимался взломом банкоматов и организовал атаки на сотни банков в России, сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.

"Это одна из самых важных операций национальной полиции в области борьбы с киберпреступностью по числу украденных денег, более миллиарда долларов. Расследование велось в течение трех лет, этот человек стоит за организацией сотен хакерских атак по всему миру, опустошал банкоматы, опустошал счета. Хакерские атаки совершались на почти все российские банки", — заявил Соидо на пресс-конференции в Мадриде.

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков в России. Из крупных банков не был атакован только Сбербанк. При этом из 50 российских банков деньги были похищены. Именно российские банки были главной целью преступников, хотя атаки распространялись и на другие страны.

У этого человека (инициалы Денис К) украинское гражданство, ранее он отбывал наказание в России, приехал в Аликанте в 2014 году из Украины. В настоящее время он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано Национальному суду, вопрос об экстрадиции пока не стоит.

Помимо задержанного, организаторами атак были еще трое — граждане Украины и России. Они общались между собой через форумы и лично не взаимодействовали. С помощью вредоносного программного обеспечения преступники подключались к банкоматам и информационным системам банков, что позволяло им снимать наличные (к банкомату подходил человек, который снимал деньги), менять счета отправки переводов. После атак деньги переводили в криптовалюту. Среднюю сумму каждой атаки испанские правоохранительные органы оценивают в 1,5 миллиона долларов. Вирусы проникали в банки через электронную почту. Помимо России, атаки совершались в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Украине и на Тайване. Кроме того, в 2017 году хакеры совершали атаки на банкоматы в Мадриде — на общую сумму в полмиллиона евро.

Всего правоохранительным органам удалось идентифицировать пятнадцать членов группировки.

Операция по задержанию преступника была проведена в начале марта Национальной полицией, в расследовании принимали участие ФБР, Европол и МВД Белоруссии, Азербайджана и Тайваня.

При обыске в Аликанте в доме подозреваемого были обнаружено информационное оборудование, украшения на сумму 500 тысяч евро, два дорогих автомобиля, были заблокированы банковские счета и наложен арест на два дома, стоимость которых оценивается в миллион евро. На его счетах было обнаружено 15 тысяч биткоинов.