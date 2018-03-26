Сестре и матери Савченко разрешили с ней встретиться в киевском СИЗО

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Сестре и матери депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов и находящейся в СИЗО в Киеве, разрешили с ней встретиться, сообщил адвокат политика Виктор Чевгуз.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко подала апелляцию на ее арест.

"Предоставили разрешение на свидание сестре Надежды и матери, они воспользуются им", — сказал Чевгуз в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, сестре депутата разрешили передать в СИЗО телевизор, книги и другие вещи, но не воду. Адвокат также отметил, что Савченко немного похудела в СИЗО, но заявила, что у нее пока нет потребности в медицинской помощи.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.