В посольстве РФ настаивают на прозрачном расследовании инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак. Пролить свет на инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери может лишь прозрачное расследование, заявило посольство РФ в Лондоне.

Media reveals mystery in Salisbury poisoning, with mobile phones of both victims off for 4 hours on the day of the incident. So far, so many questions. Transparent investigation is the only solution. pic.twitter.com/dqNbgNKDZ7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 26 марта 2018 г.

​"СМИ сообщили о загадочном факте, связанным с инцидентом в Солсбери – отключением на четыре часа мобильных телефонов обеих жертв в день инцидента. На данный момент так много вопросов. Прозрачное расследование – единственное решение", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Таблоид Sun со ссылкой на источник сообщил, что Скрипаль и его дочь Юлия в день инцидента в британском Солсбери могли проводить тайную встречу, так как приемники GPS на их телефонах в тот день были отключены около четырех часов. Собеседник издания заявил, что наиболее вероятной причиной этого может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поля зрения, и "это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком". Официальных подтверждений данной информации не было.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.