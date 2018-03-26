Полиция Косова блокировала въезд сербских представителей на территорию края

БЕЛГРАД, 26 мар – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово не допускает въезд на территорию края директора канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) в правительстве Сербии Марко Джуричу и другим официальным лицам, передает Радио и телевидение Косова (РТК).
Ранее в понедельник полиция самопровозглашенной республики воспрепятствовала въезду министра культуры Владана Вукосавлевича, который отправился в поездку по находящимся в крае сербским монастырям на фоне 19-й годовщины бомбардировок НАТО Югославии.
Отмечается, что на трассе, ведущей к Косовска-Митровице, от КПП стянуты усиленные группы косовской полиции с бронеавтомобилями и автоматическим оружием.
Ранее косовска-албанская администрация запретила въезд на территорию края и министру обороны Сербии Александру Вулину.
В связи с инцидентом кабинет сербского президента Александра Вучича сообщил, что глава государства назначил на вторник заседание Совета национальной безопасности.