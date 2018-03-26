Часть поселка Зайцево осталась без света из-за обстрела, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Часть поселка Зайцево на окраине донецкой Горловки в понедельник осталась без света из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляли об обстрелах этого района украинскими силовиками.
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