Снесенные крыши и оборванные ЛЭП: последствия урагана в Азербайджане

БАКУ, 26 мар – РИА Новости. Снесенные крыши, поваленные вековые деревья и рекламные щиты, оборванные линии электропередач — таковы последствия разгулявшегося в Азербайджане шквального ветра.

Как сообщает Sputnik Азербайджан , от удара стихии больше всего пострадали Джалилабадский, Гейгельский, Дашкесанский и Масаллинский районы республики.

На территории города Масаллы повалены десятки столбов связи и ЛЭП. Сильный ветер обрушил крыши четырех школ, десяти жилых домов и трех хозяйственных объектов. На некоторых улицах ограничено движение транспорта.

В Дашкесане, по данным местных властей, повреждены более 80 зданий. Некоторые жители домов обратились за медицинской помощью.

С утра сотрудники аварийных служб расчищают дороги, на которые ветер обрушил крупные деревья.

В высокогорных районах повалены столбы линии электропередачи и порваны провода. Как следствие, приостановлена подача электроэнергии в некоторые села.

Комиссия министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает, что ущерб пока подсчитывается.

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