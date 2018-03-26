Антикоррупционное бюро Украины сообщило об отсутствии дел против Турчинова

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не расследует уголовного дела по факту возможной причастности к хищению средств "Родовид банка" секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, ничего не знает о существовании решения суда, согласно которому обязано "возобновить расследование" по делу секретаря СНБО.
"Детективы НАБУ не осуществляют досудебное расследование относительно секретаря СНБО Украины по уголовному производству по факту вероятного разворовывания с "Родовид банка", в связи с чем секретарь СНБО процессуального статуса в уголовных производствах, досудебное расследование в которых осуществляется детективами НАБУ, не приобретал", — сообщили РИА Новости в пресс-службе НАБУ.
В антикоррупционном бюро также сообщили, что "решение судьи Соломенского райсуда Киева, которое обязует НАБУ продолжить досудебное расследование в уголовном производстве по факту вероятного разворовывания средств "Родовид банка", о котором сообщил Кузьмин, к детективам НАБУ по состоянию на 21 марта не поступало".
"Родовид банк" серьезно пострадал из-за финансового кризиса 2008-2009 годов, на его спасение из из государственной казны выделялось значительное рефенансирование. С 2011 года финучреждение работало в статусе санационного, в 2016 году банк был признан неплатежеспособным.