Антикоррупционное бюро Украины сообщило об отсутствии дел против Турчинова

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не расследует уголовного дела по факту возможной причастности к хищению средств "Родовид банка" секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, ничего не знает о существовании решения суда, согласно которому обязано "возобновить расследование" по делу секретаря СНБО.

Ранее украинский адвокат, экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ возобновить расследование открытого в июне 2017 года по заявлению самого Кузьмина уголовного дела о хищении 800 миллионов долларов "Родовид Банка" в период 2009-2010 годов одним из фигурантов которого был Турчинов.

"Детективы НАБУ не осуществляют досудебное расследование относительно секретаря СНБО Украины по уголовному производству по факту вероятного разворовывания с "Родовид банка", в связи с чем секретарь СНБО процессуального статуса в уголовных производствах, досудебное расследование в которых осуществляется детективами НАБУ, не приобретал", — сообщили РИА Новости в пресс-службе НАБУ.

В антикоррупционном бюро также сообщили, что "решение судьи Соломенского райсуда Киева, которое обязует НАБУ продолжить досудебное расследование в уголовном производстве по факту вероятного разворовывания средств "Родовид банка", о котором сообщил Кузьмин, к детективам НАБУ по состоянию на 21 марта не поступало".

Согласно обнародованной ранее Кузьминым копии решения суда, следователь решил закрыть дело "не установив факта растраты средств". При этом суд пришел к выводу, что следствие не провело весь необходимый комплекс следственных действий для установления истины в деле, поэтому обязал НАБУ возобновить расследование. Копия судебного решения датирована еще 28 ноября 2017 года. Кузьмин заявил, что суд "несколько месяцев прятал от него это решение, но все же был вынужден выдать ему копию".

"Родовид банк" серьезно пострадал из-за финансового кризиса 2008-2009 годов, на его спасение из из государственной казны выделялось значительное рефенансирование. С 2011 года финучреждение работало в статусе санационного, в 2016 году банк был признан неплатежеспособным.