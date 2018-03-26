РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Антикоррупционное бюро Украины сообщило об отсутствии дел против Турчинова

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (417)
14:4926.03.2018
01551
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкАлександр Турчинов на заседании Верховной Рады Украины. Архивное фотоАлександр Турчинов на заседании Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины  заявило, что не расследует  уголовного дела по факту возможной причастности к хищению средств "Родовид банка" секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, ничего не знает о существовании решения суда, согласно которому обязано "возобновить расследование" по делу секретаря СНБО.

Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Рада приняла в первом чтении законопроект об антикоррупционном суде
Ранее украинский адвокат, экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ возобновить расследование открытого в июне 2017 года по заявлению самого Кузьмина уголовного дела о хищении 800 миллионов долларов "Родовид Банка" в период 2009-2010 годов одним из фигурантов которого был Турчинов.

"Детективы НАБУ не осуществляют досудебное расследование относительно секретаря СНБО Украины по уголовному производству по факту вероятного разворовывания с "Родовид банка", в связи с чем секретарь СНБО процессуального статуса в уголовных производствах, досудебное расследование в которых осуществляется детективами НАБУ, не приобретал", — сообщили РИА Новости в пресс-службе НАБУ.

В антикоррупционном бюро также сообщили, что "решение судьи Соломенского райсуда Киева, которое обязует НАБУ продолжить досудебное расследование в уголовном производстве по факту вероятного разворовывания средств "Родовид банка", о котором сообщил Кузьмин, к детективам НАБУ по состоянию на 21 марта не поступало".

Геннадий Труханов одержал победу на выборах мэра Одессы. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Суд в Киеве отказался арестовать подозреваемого в хищении мэра Одессы
Согласно обнародованной ранее Кузьминым копии решения суда, следователь решил закрыть дело "не установив факта растраты средств". При этом суд пришел к выводу, что следствие не провело весь необходимый комплекс следственных действий для установления истины в деле, поэтому обязал НАБУ возобновить расследование. Копия судебного решения датирована еще 28 ноября 2017 года. Кузьмин заявил, что суд "несколько месяцев прятал от него это решение, но все же был вынужден выдать ему копию".

"Родовид банк" серьезно пострадал из-за финансового кризиса 2008-2009 годов, на его спасение из из государственной казны выделялось значительное рефенансирование. С 2011 года финучреждение работало в статусе санационного, в 2016 году банк был признан неплатежеспособным.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена