Наблюдатели: гуманитарная ситуация у линии разграничения в Донбассе плохая

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Социально-экономическая ситуация в 10-километровой зоне у линии разграничения в Донбассе на подконтрольной Киеву территории стабильно плохая, заявил в понедельник член совета координаторов благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий.

Международная мониторинговая группа, участниками которой были представители правозащитных организаций из пяти стран (Германии, Чехии, Беларуссии, Украины и России) работала в период с 17 по 23 декабря 2017 года в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения. В центре внимания группы было документирование военных преступлений, фиксация фактов нарушения прав человека и изучения гуманитарной ситуации в регионе.

"В условной 10-километровой зоне, непосредственно примыкающей к линии разграничения (на подконтрольной Киеву территории — ред.) ситуация стабильно плохая. И пока признаков улучшения мы не заметили. И, я думаю, что они не возможны без полного прекращения военных действий либо без пересмотра ограничений, введённых с соображения безопасности", — сказал Реуцкий во время презентации доклада "Живем как в резервации" о результатах поездки.

По его словам, в этой зоне у местных жителей большие трудности с въездом-выездом в населяемый пункты, транспортом, административными услугами, доступе к медицине и образованию. Наблюдатель подчеркнул, что эти люди полностью зависимы от международной гуманитарной помощи. По его словам, инфраструктура в регионе разрушена, но начинается ее медленное восстановление.

"На территориях, удаленных от линии разграничения на расстоянии более чем в 10 километров, ситуация улучшается… Чем больше ситуация стабилизируется, тем лучше работают административные учреждения, проще получить доступ к услугам, лучше доступ к медицинскому обслуживанию и образования", — сказал Реуцкий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.