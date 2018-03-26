Наблюдатели: гуманитарная ситуация у линии разграничения в Донбассе плохая

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Социально-экономическая ситуация в 10-километровой зоне у линии разграничения в Донбассе на подконтрольной Киеву территории стабильно плохая, заявил в понедельник член совета координаторов благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий.
"В условной 10-километровой зоне, непосредственно примыкающей к линии разграничения (на подконтрольной Киеву территории — ред.) ситуация стабильно плохая. И пока признаков улучшения мы не заметили. И, я думаю, что они не возможны без полного прекращения военных действий либо без пересмотра ограничений, введённых с соображения безопасности", — сказал Реуцкий во время презентации доклада "Живем как в резервации" о результатах поездки.
"На территориях, удаленных от линии разграничения на расстоянии более чем в 10 километров, ситуация улучшается… Чем больше ситуация стабилизируется, тем лучше работают административные учреждения, проще получить доступ к услугам, лучше доступ к медицинскому обслуживанию и образования", — сказал Реуцкий.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.