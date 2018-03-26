У Кремля нет информации о якобы задержанном в Польше российском шпионе

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кремль не располагает информацией по поводу якобы задержанного в Польше российского шпиона, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Польские СМИ сообщили в понедельник, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России. По данным Польского телевидения, задержанный "интересовался деятельностью министерства энергетики" Польши и поддерживал контакты с "офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием".

В свою очередь портал Wirtualna Polska пишет, что подозреваемого зовут Марек В., он являлся сотрудником министерства энергетики. Другие подробности о личности задержанного не сообщаются.

"Я не располагаю вообще информацией на этот счет, поэтому ничего не могу вам сказать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения польских СМИ о задержании так называемого российского шпиона.