Польша приняла решение по высылке российских дипломатов

ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов.

Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

В пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.