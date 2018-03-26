В ходе протестов в Барселоне задержали девять человек

Участник акции протеста в Барселоне против задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона

Участник акции протеста в Барселоне против задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra задержали в общей сложности девять человек в связи с протестами, прошедшими в Барселоне в после задержания в ФРГ экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона, сообщает агентство Europe Press со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось о задержании трех человек.

По данным в агентства, задержания были произведены в воскресенье. Источники отметили, что пятеро задержанных были отпущены на свободу в ожидании суда. Оставшиеся четверо должны предстать перед судом в понедельник.

Ранее медицинские службы сообщили, что число пострадавших в результате столкновений полиции и митингующих в Каталонии возросло до 100, включая 23 сотрудников правоохранительных органов.

Накануне многочисленные акции протеста, начавшиеся после задержания в Германии Пучдемона, прошли около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Лериде и Жироне.

Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. "Комитеты в защиту республики" призывают провести всеобщую забастовку.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, отозвал его до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.